Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi - Haberler

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Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi. Faaliyette 10 dağcı zirve yaptı.

Bulutları delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ve azameti ile Kayseri'nin sembolü ve Türkiye'nin 5'inci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes Dağı'nın 3917 rakımlı zirvesine çıkmak için ülkemizin çeşitli şehirlerinden HADAK'ın misafiri olarak Hacılar'a gelen seçkin dağcılar, Sütdonduran Yaylası'nda buluştu. Tırmanışa gece saat 03.00'de HADAK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir önderliğinde başlayan 10 dağcı, 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine saat 11.00'te ulaştı.

Erciyes Dağı'nın 4 mevsim güzellikler sunduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "HADAK kulübümüzün ev sahipliğinde düzenlenen faaliyete katılmak için şehrimize gelen sporcularımızı misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Zirve faaliyetine katılan dağcılarımızı tebrik ediyorum. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Toros Dağları Türkiye Kayseri Erciyes Spor Haberler

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