Erciyes Kayak Merkezi, Diplomatik Kayak Yarışı'na Ev Sahipliği Yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilecek Diplomatik Kayak Yarışı'na ev sahipliği yapacak. Yarış öncesi yapılan toplantıda organizasyon detayları ve kış turizmine yönelik iş birlikleri görüşüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda Çekya tarafından yürütülen organizasyonun sekreterya görevini bu yıl Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği devraldı.

Organizasyon öncesi Ankara'da yapılan hazırlık toplantısı, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ile Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj ve Norveç'in Büyükelçisi Andreas Gaarder'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, organizasyonun detayları ve kış turizmine yönelik olası iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Erciyes'in yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında tanınan bir kayak merkezi olarak yerini pekiştirmesine katkı sağlayacak organizasyon, Ankara'da görev yapan diplomatları Kayseri'de bir araya getirecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor
