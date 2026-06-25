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Baykal Altay futbolu bıraktı

Baykal Altay futbolu bıraktı
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Kayseri 2. Amatör Küme ekiplerinden Erciyes İdmangücü'nün 35 yaşındaki kalecisi Baykal Altay, son maçının ardından aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 1999'da başladığı futbol yolculuğunda birçok takımda forma giyen Altay, bundan sonra kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

Son olarak Erciyes İdmangücü forması giyen kaleci Baykal Altay futbol kariyerini sonlandırdı.

Kayseri 2. Amatör Küme ekiplerinden Erciyes İdmangücü forması giyen 35 yaşındaki kaleci Baykal Altay son maçın ardından futbolu bıraktığını açıkladı. 1999 yılında futbola Sağlıkspor'da başlayan ve ardından Kayserigücü, Cırgalanspor, Gültepegücü SK, Talas Anayurtspor, 1966 Turanspor, Yeni Esenspor, Ambar Kızılırmakspor, Kayseri Ömürspor, Yavru Aslanspor ve Erciyes İdmagücü formaları giyen Baykal Altay sayısız maça çıktı. Futbolculuk kariyerinin sonlandıran Baykal, bundan sonraki süreçte kaleci antrenörü olarak futbolun içerisinde yer alacak. Baykal Altay yaptığı açıklamada, "1999 yılında Sağlıkspor alt yapısında başladığım aktif futbol hayatımı an itibari ile sonlandırmış bulunuyorum. Bugüne kadar harika dostluklar edindim, üzerimde emeği olan her kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Hakkınızı helal edin. Bir teşekkür de amatör futbolun diğer paydaşları olan kulüp başkanları, yöneticileri kıymetli hakem hocaları ve saha komiserleri ağabeylerime. 1999 yılından beri bu camiada tanıştığım dostluk ettiğim her kim varsa benden yana hakkım helaldir. Bundan sonraki süreçte elimden geldiğince futbolun dostluk çerçevesinde kalacağının bilincinde olarak, edindiğim tecrübeleri yeni nesle aktarmak için gayret göstermeye devam edeceğim. Kalın sağlıcakla" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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