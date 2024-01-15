Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Yolspor'u 1-0 Mağlup Etti
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Erciyes Esen Makina FK, rakibi Kayseri Yolspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 13. haftasında Erciyes Esen Makina FK, rakibi Kayseri Yolspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Ulu, İzzet Samur, Bekir Kalkanlı
Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Yaşar Berk Yorgancı, Latif Aydemir, Safa Fırat, Bulut Akbaş ( Eyüp İzgi dk.85), Mehmet Yaman (Erkan Polat dk.58), Fazıl Burak (İsmail Efe dk.80), Furkan Ulus
Kayseri Yolspor: Aytaş Aydoğdu, Emre Akkoyun, Mustafa Karakaya, Yaşar Çam, Şaban Balaban, Hanifi Can Söğüt, Eren Akçakoyun (Berkcan Atay dk.57), Raşit Arslan (Ali Kılıçkaya dk.80), Abdullah Budak, Muhammed Akçiçek, Buğrahan Duğan
Gol: Latif Aydemir (dk.10) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ