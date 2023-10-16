Erciyes Esen Makina FK, Argıncıkspor'u 2-0 Yendi
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Erciyes Esen Makina FK, Argıncıkspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Erciyes Esen Makina FK, her iki yarıda attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda haftanın önemli maçında Erciyes Esen Makina FK, rakibi Argıncıkspor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Recep Güneş, Serkan Yıldırım, Ebu Talha Rasim Köse
Argıncıkspor: Semih Bahar, Emincan Yıldırım, Sedat Kurt, Yavuz selim Kılıçaslan, Tahircan Çeçen, Hacı Mert Cingöz, Menduh Çökük (İsmail Efe dk.46), Turan Derecik (Mustafa Şafak dk.46), Karahan Hamurcu (Resul Yıldırım dk.46), Ramazan Durdu, Berat Aydemir
Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Fazıl Burak, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Safa Fırat, Gökhan Savranlar, Furkan Ulus (Muammer Savaş dk.90), Bulut Akbaş (Metin Çakıcı dk.88), A. Samet Demirel (Batuhan Bozkurt Bolat dk.80), Yaşar Berk Yorgancı (Kürşat Yurdagül dk.46)
Goller: Furkan Ulus (dk.15), Kürşat Yurdagül (dk.83) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ