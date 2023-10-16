Haberler ›› Spor ›› Erciyes Esen Makina FK, Argıncıkspor'u 2-0 Yendi

Erciyes Esen Makina FK, Argıncıkspor'u 2-0 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Erciyes Esen Makina FK, Argıncıkspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Erciyes Esen Makina FK, her iki yarıda attığı gollerle galibiyete ulaştı.