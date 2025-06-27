Erciyes 38 Futbol Kulübü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Erciyes 38 Futbol Kulübü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, 17 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Kamp çalışmalarının Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; yeni sezon hazırlıklarına 17 Temmuz'da başlayacak. Mavi siyahlı ekip, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına 17 Temmuz'da başlayacak. Mavi siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; çalışmaların Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

3 etaptan oluşacak kamp çalışmaları 17-29 Temmuz arası, 1-13 Ağustos arası ve 16-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mavi siyahlılar, kamp çalışmaları nezrinde 3 veya 4 hazırlık maçı da oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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