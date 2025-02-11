Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde Galibiyet Hasreti Sürüyor

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligde oynadığı son 8 maçında galibiyet alamadı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, galibiyeti unuttu. Oynadığı son 8 maçta 2 beraberlik alan mavi siyahlılar, 6 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 Kasım'da oynadığı Edirne spor maçını 1-0 kazanan ve sonrasında oynadığı 8 maçta galip gelemeyen mavi siyahlılar; Tepecik spor ve Turgutlu spor ile berabere kalırken Ağrı 1970 Spor, Kahramanmaraş İstiklal spor, Kırıkkale spor, Zonguldak spor, Sebat Gençlik spor ve Denizli spor maçlarını kaybetti.

Ligin 19. haftasını 20 puanla geride bırakan mavi siyahlı ekip, bu hafta sahasında Mardin 1960 spor ile karşılaşacak. - KAYSERİ