Erciyes 38 Futbol Kulübü Mehmet Tosun ile Sözleşme İmzaladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, Mehmet Tosun ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü dış transferde son olarak Tire 1921 FK forması giyen Mehmet Tosun ile anlaştı. 32 yaşındaki orta saha mevkiinde oynayan Mehmet Tosun dün Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imzayı attı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen imza töreni ile kendisini mavi-siyahlı yapan sözleşmeye imza atan Mehmet Tosun çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Hoş geldin Mehmet Tosun. Kulübümüz, kariyerinde 3 play off ve 4 şampiyonluk bulunan Mehmet Tosun ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ