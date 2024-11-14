Erciyes 38 Futbol Kulübü Kaptanı: 'Play Off Hedefimize Adım Adım İlerliyoruz'

Erciyes 38 Futbol Kulübü kaptanı Ayhan Gürbüz, adım adım Play Off hedefine ilerlediklerini söyledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk 6 takım arasına girme iddiasını sürdürüyor. Bu sezon Play Off grubuna girmeyi hedefleyen mavi siyahlılar, topladığı 15 puan ile bu iddiasını sürdürüyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü Kaptanı Ayhan Gürbüz; "Ligde oynadığımız son 3 maçta yenilmedik ve 7 puan topladık. Son oynadığımız Polatlı 1926 spor maçını da kayıpsız geçtik. Bu sezon Play Off grubunu hedef seçtik. Hedefimize de adım adım ilerliyoruz. Taraftarımızın desteği, bizlerin çalışmaları ve sahada alacağımız güzel sonuçlar ile bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ