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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Ağrı 1970 Spor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Ağrı 1970 Spor ile Deplasmanda Karşılaşacak
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, 13 Nisan Pazar günü Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak. Antrenör Ferhat Timoçin yönetiminde hazırlıklarını sürdüren takım, ilk yarıda aldığı mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 28.haftasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda Ağrı 1970spor ile karşılaşacak. 13 Nisan Pazar günü oynanacak maçtan puan veya puanlar ile ayrılmak isteyen mavi siyahlılar, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Ferhat Timoçin nezaretinde çalışan futbolcular, Orduspor, Tepecikspor galibiyetlerine bir yenisini eklemek arzusunda. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçta rakibine 5-2 mağlup olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, Ağrı'da oynanacak maçta bu kez kazanan taraf olmayı planlıyor.

Ağrı 1970 Spor ile Erciyes 38 FK arasındaki maç 13 Nisan Pazar günü oynanacak. Müsabakanın başlama saati 15: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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