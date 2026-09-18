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Erciyes 38 FSK, Diyarbakır’da

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Erciyes 38 FSK, Diyarbakır’da
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Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 3.haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor’a konuk olacak.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 3.haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor'a konuk olacak.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Diyarbekispor maçını için Diyarbakır'a giderek maç saatini beklemeye başladı. Lige 2'de 2 yaparak başlayan mavi siyahlılar deplasmandan 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde keyifler yerinde. Diyarbekirspor maçı öncesi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünde eksik oyuncu bulunmuyor.

Yarın Diyarbakır Seyrantepe Stadı'nda oynanacak olan Diyarbekirspor ile Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü maç saat 15.00'de başlayacak ve hakem Murat Kasap düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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