Erciyes 38, Hüseyincan Kırıkcı'yı Kiralık Kadrosuna Kattı

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, stoper Hüseyincan Kırıkcı'yı kadrosuna kattı.

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü savunmaya takviye yaptı. Mavi-siyahlılar Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2004 doğumlu oyuncusu Hüseyincan Kırıkcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz savunma oyuncusu Hüseyincan Kırıkçı ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Çaykur Rizespor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı