Erciyes 38 FSK, 14. haftada Adana Adaletgücü'nü 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3. Lig 3. Grup'ta Erciyes 38 FSK, ligin 14. haftasında evinde Adana Adaletgücü'nü 3-0 mağlup etti. Erciyes 38 FSK bu sonuçla haftayı galibiyetle kapatırken maçta Utkan Gökçen 74. dakikada kırmızı kart gördü.
3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü; ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Adana Adaletgücü'nü 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Şahin Berker, Oktay Beytekin, Sefacan Doğru
Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Utkan Gökçen, Halil Duman, Hüseyincan Kırıkçı, Mehmet Tosun, (Caner Kaban dk.67), Mikail Koçak, (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.67), Seyit Ali, (Burak Efe Arslan dk.76), Çağrı Yağız Yasak, (Osman Şahin dk.46), İlkay İşler, (Ali Kılıç dk.78), Artun
Adaba Adaletgücü: Gürkan, Seyit Alperen, Mustafa Hakan, Ahmet Cem, (Hami dk.61), Engin Reşat, Sefa Akın, Hüseyin, (Mustafa Emin dk.83), Görkem, (Yunus dk.61), Mehmet, Abdullah, Samet, (Talha Bora dk.83)
Goller: Mehmet Tosun (dk.5), Mehmet Eksik (dk.63), Artun Akçakın (dk.71) (Erciyes 38 FSK)
Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Mehmet Eksik, Caner Kaban (Erciyes 38 FSK) Samet (Adana Adaletgücü)
Kırmızı kart: Utkan Gökçen (dk.74 (Erciyes 38 FSK)