Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İlerliyor
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Erciyes 38 FK, Türk Metal 1963 Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ethem Balcı ve Çağrı Yağız Yasak'ın golleriyle maçı kazanan Kayseri ekibi, tur biletini aldı.
Hakemler: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Enes Doğan, Utku Burak Kunduzcu (İsmail Karataş dk. 70), Güney Gençel, Tugay Adamcıl (Alperen Öztaş dk. 80), Eren Kaya (Mehmet Tosun dk. 70), Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekinci (Ömer Turan dk. 80), Ethem Balcı (Utkan Gökçen dk. 80)
Türk Metal 1963 SK: Ercüment Kafkasyalı, Mert Tekin (Muhammed Furkan Azak dk. 55), Koray Kerem Köysüren, İlyas Kahraman, Halil Koçyiğit, Umut Tarhan (İbrahim Gündüz dk. 75), Onur Ekri, Göktuğ Kağan Irmak, Oğuzhan Erdoğan (Mustafa Kaan Sekmez dk. 75), Hamit Kargın, Fethi Fındık
Goller: Ethem Balcı (dk. 32), Çağrı Yağız Yasak (dk. 48) (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ