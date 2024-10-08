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Erciyes 38 FK, Orduspor ile 3 Gün İçinde İki Maç Yapacak

Erciyes 38 FK, Orduspor ile 3 Gün İçinde İki Maç Yapacak
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Kayseri'nin TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası ve lig maçında Orduspor 1967 A.Ş. takımıyla karşılaşacak. İlk maç 10 Ekim'de, ikincisi ise 13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kayseri'nin TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Erciyes 38 FK, lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Orduspor 1967 A.Ş. takımını 3 gün içerisinde iki kez konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur maçlarının programı ve bu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Programın açıklanmasının ardından Erciyes 38 FK için ilginç bir durum ortaya çıktı. Mavi-siyahlı takım ilk olarak ZiraatTürkiye Kupası 2. Tur maçında 10 Ekim Perşembe günü kendi sahasında Orduspor 1967 A.Ş.'yi konuk edecek. Karşılaşma RHGEnertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.Bu maçı Berat Buğra Çelik yönetirken, yardımcılıklarını Demirhan Emir ile Murathan Çomoğlu yapacak. Bu maçın da 3 gün sonrası 13 EkimPazar günü Erciyes 38 FK, bu kez Orduspor 1967 A.Ş. takımını lig maçında konuk edecek. Bu maç ise Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da saat 15.00'da başlayacak.

Maç öncesinde Orduspor 1967 A.Ş., 3. Lig 4. Grup'ta 13 puan ile lider durumda bulunurken, Erciyes 38 FK ise topladığı 5 puan ile aynı grupta 9. sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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