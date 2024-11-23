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Erciyes 38 FK ile Büyükçekmece Tepecikspor Arasında Gol Dolu Mücadele Beraberlikle Sonuçlandı

Erciyes 38 FK ile Büyükçekmece Tepecikspor Arasında Gol Dolu Mücadele Beraberlikle Sonuçlandı
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanan maçta, Erciyes 38 FK 2-0 önde olduğu karşılaşmadan Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Büyükçekmece Tepecikspor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü karşılaştı. Erciyes 38 FK'nın 2-0 önde olduğu müsabaka 2-2 sona erdi.

Stat: Tepecik Şenol Güneş

Hakemler: Onur Bingöl, Caner Kurt, Beran Yalçın

Büyükçekmece Tepecikspor: İlksen Kuttekin, Sezer Özmen (Dk.46 Özgür Deryol), Berat Değirmenci (Dk.46 Anıl Kara), Emre Karadağ, Ertuğrul Eramil, Rauf Öktem, Ufuk Ayaydın (Dk.32 Abdurrahman Emek) Ramazan Övüç, Hakkı Şimşek, Özgür Can Özcan, Rüzgar Derici (Dk.70 Berat Erdoğan)

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Abdulkadir Taşdan, Ahmet Çukadar (Dk.41 Yaşar Kavas), İsmail Karakaş, Uğur Göktaş, Berkay Sizer, Caner Kaban, Ekrem Kayılıbal (Dk.90 Ziyahan Erbaşı), Hüseyin Ekici, Ethem Balcı (Dk.77 Murat Şimşek), Hüseyin Fıstıkcı, Fevzi Can Bozkuş

Goller: Emre Karadağ Dk.73, Berat Erdoğan Dk.80 (Büyükçekmece Tepecikspor) Fevzi Can Bozkuş Dk.23, Hüseyin Ekici Dk.68 (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Ramazan Övüç, Özgür Can Özcan, Ulaş Bayram (Büyükçekmece Tepecikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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