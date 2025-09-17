Haberler

Erciyes 38 FK, Hatayspor'u 3-2 Yenerek Tur Atladı

Erciyes 38 FK, Hatayspor'u 3-2 Yenerek Tur Atladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Erciyes 38 FK, Hatayspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mersin'de oynanan maçta goller, Çağrı Yağız Yasak, Sarp Ekinci ve Tugay Adamcıl'dan geldi.

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-siyahlılar rakibini 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Mersin

Hakemler: Hakan Ülker, Tolga Düyüncü, Uğur Başdaş

Hatayspor: Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam, Selimcan Temel (Baran Saka dk. 73), J.Okoronkwo (Kilama dk. 46), C. Massanga, Rui Pedro (Cengiz Demir dk. 46), Deniz Aksoy (Ünal Durmuşhan dk. 84), F. Bamgboye

Erciyes 38 FK: Baver Kuçkar, Utkan Gökçen (Ahmet Kağan Malatyalı dk. 46), Batuhan Kazancı, Utku Burak Kunduzcu (İsmail Karataş dk. 90), Muhammed Eren Arıkan, Mehmet Eren Sıngın (Güney Gençel dk. 46), Ethem Balcı (Tugay Adamcıl dk. 46), Çağrı Yağız Yasak (Alperen Öztaş dk. 76), Sarp Ekinci, Eren Kaya

Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk. 45+4), Sarp Ekinci (dk. 80), Tugay Adamcıl (dk. 90+6) (Erciyes 38 FK), Funsho Bamgboye (dk. 63, 75) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Engin Can Aksoy, Baran Saka, Deniz Aksoy (Hatayspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı

Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.