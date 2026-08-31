Erciyes 38 FK, Bolu Kampını Tamamladı
3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde kampa girdi. 20 Temmuz'da başlayan kamp çalışmalarını tamamlayan mavi-siyahlılar, 2 hazırlık maçı oynadı. Ligin ilk haftasında Ağrı 1970 ile karşılaşacak olan Kayseri ekibi, maç hazırlıklarını Bolu'da yaparak Ağrı'ya hareket edecek.
3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında kampa girdiği Bolu'da hazırlıklarını tamamladı.
Erciyes 38 FK, 2026-27 sezonu öncesi hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürdü. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlılar, kamptaki çalışmalarını tamamladı. 2'nci etap çalışmaları kapsamında Bolu'da güç depolayan Kayseri ekibi, geçen hafta 2 hazırlık maçı oynayarak kampı tamamladı. İç Anadolu ekibi ligin ilk haftasında karşılaşacağı Ağrı 1970 mücadelesinin hazırlıklarını da Bolu'da yaparak Ağrı'ya hareket edecek.