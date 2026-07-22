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Erciyes 38 FK'dan, Bolu kampında 11 yeni transferi için imza töreni

Erciyes 38 FK'dan, Bolu kampında 11 yeni transferi için imza töreni
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TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Takım, 11 yeni transfer için toplu imza töreni düzenledi. Sportif Direktör Alper Aslan, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Kayseri ekibi, 11 yeni transferi için toplu imza töreni gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'yu tercih eden ve 3 etaplı kamp planlayan Erciyes 38 FK, kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. Teknik Direktör Adem Çak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kayseri temsilcisi, ligde gözünü şampiyonluğa dikti. Geçtiğimiz sezondan takımda kalan oyuncular ve kadroya katılan yeni isimler için toplu imza töreni gerçekleştirildi.

"İddialı ve özel bir takımız"

Kamp süreci ve yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Alper Aslan, takımda aile ortamının sağlandığını vurguladı. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da başladık. Teknik Direktörümüz Adem Çak ve ekibinin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarımız aile ortamında, güzel bir ortamda başladı. Yeni futbolcularımız, yeni teknik ekibimiz, teknik ekibimize eklenen yeni isimler ve geçtiğimiz sezondan kadromuzda tuttuğumuz oyuncularla güzel bir kamp geçireceğiz inşallah. Teknik ekibimiz minimum 6 hazırlık maçı düşünüyor. Bu hazırlık maçlarının sonunda lige iyi başlamak istiyoruz. Fikstürün başının sonunun önemi yok, biz bu lige nasıl başlarsak öyle bitirmek istiyoruz. İddialı ve özel bir takımız."

"İnşallah yolun sonunda şampiyon olacağız"

Kadro planlamasını teknik heyetin raporu doğrultusunda yaptıklarını belirten Alper Aslan, "Toplamda 22 oyuncumuz takımımıza katıldı, kampın ilk gününden itibaren bizimle beraberler. Yeni bir ekibiz, aslında geçtiğimiz sezondan da kıymetli oyuncularla devam ediyoruz ama yeni sezonda yaklaşık 13-14 oyuncuyla yeni sözleşme imzalamış olacağız. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda birbirini tanıyan oyuncuları seçmeyi tercih ettik. Kıymetli bir takımız, inşallah yolun sonunda da şampiyon olacağız" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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