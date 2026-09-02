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Erciyes 38 FK, Berke Özçelik'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Erciyes 38 FK, Berke Özçelik'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Konyaspor'un genç kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026-2027 sezonu için kiralık anlaşma imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya başarılar dilenirken Konyaspor Kulübü'ne teşekkür edildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Konyaspor forması giyen Berke Özçelik ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Konyaspor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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