Erciyes 38 FK, Berke Özçelik'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Konyaspor forması giyen Berke Özçelik ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen kanat oyuncusu Berke Özçelik ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz. Transferin gerçekleşmesinde katkıları olan Konyaspor Kulübü'ne teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı