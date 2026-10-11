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Erciyes 38 FK, 3'üncü Lig'de evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup etti

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Erciyes 38 FK, 3'üncü Lig'de evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup etti
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Erciyes 38 FK, 3'üncü Lig'in 6'ncı haftasında evinde Adanaspor'u 6-1 yendi. Maçta ev sahibinin gollerine Çağrı Yağız, Fatih Yiğit, Artun (2) ve İlkay katkı verirken Adanaspor'un tek golünü Deniz Özcan attı.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Metehan Erkin, Denizcan Şahin, Kazım Demir

ERCİYES 38 FK: Mertcan – Mehmet Eksik (Dk. 46 Ensar), Halil, Güney, Osman, Hüseyincan, Utkan, Fatih Yiğit (Dk. 66 Ali), Mikail (Dk. 46 Mehmet Tosun), Çağrı Yağız (Dk. 66 İlkay), Artun (Dk. 66 Berkay)

ADANASPOR: Saffet – Mustafa, Miraç, Ömer Faruk (Dk. 69 Mesut), Görkem, Muhammed (Dk. 55 Çağan), Serdar Yakıcı (Dk. 55 Deniz Özcan), Türker, Deniz Eşer (Dk. 69 Kürşat), Baturhan (Dk. 36 Ulaş), Mücahit

GOLLER: Dk. 12 Çağrı Yağız, Dk. 20 Fatih Yiğit, Dk. 31 (P), Dk. 45 ve Dk. 61 Artun, Dk. 88 İlkay (Erciyes 38 FK), Dk. 69 Deniz Özcan ( Adanaspor )

SARI KARTLAR: Mikail, Utkan (Erciyes 38 FK), Cebeli Baturhan ( Adanaspor )

Erciyes 38 FK, 3'üncü Lig'in 6'ncı haftasında evinde Adanaspor'u 6-1 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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