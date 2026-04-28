Erciyes 38 FK 2. tura yükseldi: Erciyes 38 FK: 2-Mazıdağı Fosfatspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grupta Play-Off 1. Tur ikinci maçında Erciyes 38 Futbol Kulübü evinde Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'u 2-0 yenerek, adını bir üst tura yazdırdı. Mavi-siyahlılar maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Hakemler: Burak Olcar, Kurtuluş Aslan, Selim Şenöz

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Utkan Gökçen, Serdar Yiğit, (Muhammed Eren Arıkan dk.87), Çağrı Yağız Yasak, (Ethem Balcı dk.87), Mehmet Tosun, (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.75), Hüseyin Ekici, (Caner Kaban dk.71), Artun Akçakın, (Ali Kılıç dk.79)

Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Melik Ahmet İpek, (Mehmet Bağçı dk.46), Tolga Mert Aslan, Ahmet Çelik, (Koray Tunç dk.84), Özgür Güler, Hasan Çavdar, Erdi Kasapoğlu, Aykut Çolakoğlu, Mehmet Aslan, (Alperen Dikmen dk.84), Veysel Aras, (Emrullah Sayar dk.46), Murat Elkatmış, (Utkan Konyalı dk.90+7)

Goller: Utku Burak Kunduzcu (dk.9), Artun Akçakın (dk.35) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Güney Gençel, Kadem Burak Yaşar (Erciyes 38 FK), Mehmet Bağcı, Erdi Kasapoğlu (Mazıdağı Fosfatspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
