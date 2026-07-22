Erbaaspor Başkanı Cihan Akın Arslan'dan, Mecnun Otyakmaz'a ziyaret

Erbaaspor Başkanı Cihan Akın Arslan ile Elazığspor Başkanı Ahmet Toprak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmelerde, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı. Görüşmelerin sonunda TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ahmet Toprak ve Cihat Akın Arslan'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu birer A Milli Futbol Takımı forması hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı