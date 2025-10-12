Haberler

Erbaaspor, Sincan Belediye Ankaraspor'u 1-0 Mağlup Etti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Erbaaspor, sahasında Sincan Belediye Ankaraspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Oktay Balcı'nın attığı golle Erbaaspor 3 puanı hanesine yazdı.

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Halis Aslandağ, Cihan Ahmet Göre

ERBAASPOR: Özkan, Taşkın (Dk. 84 Devrim), Serdar Güncü, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 90+3 Alperen Akar), Cemal (Dk. 56 Onurcan Güler), Gökhan Payal, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğulcan (Dk. 84 Ömer), Serhat, Oktay Balcı (Dk. 90+3 Ahmet Daniel Akyıldız),

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR: Hayrullah, Alper, Abdussamet, Ali, Samet Emre Gündüz (Dk. 46 Musa Caner Aktaş), Berk Taşkın, Şahin Fıstıkçı, Ahmet Furkan Özcan (Dk. 83 Muhammed Demirci), Oğuzhan Ayaydın (Dk. 71 Yusuf Buğra Koşal), Serkan Köse, Çağrı

GOL: Dk. 45 Oktay Balcı (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Ayaydın, Berk Taşkın (Sincan Belediye Ankaraspor ), Şahin Şafakoğlu, Alperen Akar (Erbaaspor)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Sincan Belediye Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.

32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sincan Belediyesi Ankaraspor atağında Abdussamet'in ceza sahasına gönderdiği topa elle müdahale eden Oğulcan'ın pozisyonunda karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Serkan Köse'nin kullandığı penaltı atışını Erbaaspor kalecisi Özkan kurtardı. Kaleciden seken topla bir kez daha buluşan Serkan Köse'nin kafa vuruşu auta gitti.

45'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top Taşkın'ın önünde kaldı. Ceza sahası içinde Taşkın, Oktay Balcı'yı topla buluşturdu. Oktay Balcı'nın şutu filelerle buluştu.: 1-0

Karşılaşma Erbaaspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
