Enner Valencia'nın golünü konuşmayan yok! Herkes aynı noktaya dikkat çekiyor

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında Enner Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ekvadorlu futbolcunun fileleri havalandırdığı pozisyondaki performansı ise sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Valencia için övgü dolu paylaşımlar yaparken özellikle futbolcunun pozisyon takipçiliğine dikkat çektiler..

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler önde kaparken, Valencia'nın golü sosyal medyada çok konuşuldu.

TAKİPÇİLİĞİNİ KONUŞTURDU

Karşılaşmanın 8. dakikasında Crespo'nun pasında ceza sahasına hareketlenen Enner Valencia, Gaziantep FK defansının büyük hatasında topu ağlara gönderdi. Fileleri havalandırdıktan sonra büyük bir sevinç gösterisinde bulunmayan Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de ise çılgın rakamlara ulaştı.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

GOL KRALLIĞINA KOŞUYOR

Enner Valencia, Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 14 gol atarak şu an gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Ekvadorlu futbolcu ayrıca, 4 golün de asistini yaptı.