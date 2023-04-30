Enner Valencia'dan taraftara teşekkür

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, dün konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın 8'inci dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia, boyunluk takılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olan Ekvadorlu futbolcuya tedbir amaçlı tomografi çekildi ve sarı-lacivertli kafile ile İstanbul'a döndü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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