Üye Girişi
Haberi Paylaş
Enner Valencia'dan taraftara teşekkür

Enner Valencia'dan taraftara teşekkür

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan Enner Valencia, taraftarların sevgi mesajlarına teşekkür etti.

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, dün konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın 8'inci dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia, boyunluk takılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olan Ekvadorlu futbolcuya tedbir amaçlı tomografi çekildi ve sarı-lacivertli kafile ile İstanbul'a döndü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Sivasspor Valencia Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title