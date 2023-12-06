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Enis Destan: Ahlatcı Çorum FK'ya daha fazla gol atabilirdik

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Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Enis Destan, Ahlatcı Çorum FK'ya daha fazla gol atabileceklerini belirterek, maçın ardından hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Enis Destan, Ahlatcı Çorum FK'ya daha fazla gol atabileceklerini belirterek, "Bunun eksiklikleri hafta içi çalışarak önümüzdeki maça hazırlanacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Trabzonspor sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enis Destan, hedeflerinin kupa olduğunu kaydederek, "Kupa bizim hedefimiz. Sahaya bunun için çıktık. Galip geldik. Daha fazla da atabilirdik. Bunun eksiklikleri hafta içi çalışarak önümüzdeki maça hazırlanacağız. Öncelikle burada çok maç oynayarak gol krallıkları yaşamak istiyorum. Hocam şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Böyle giderse inşallah her şey güzel olacak" şeklinde konuştu.

Polonya'ya gelişimi için gittiğinin altını çizen Destan, "Polonya'ya gittim. Gelişimim için gittim. Planlı ve programlı bir şeydi. Gelişerek buraya gelip maç oynayabilmekti. Bunu da yavaş yavaş yapıyorum. İnşallah devam edecek. Ayrı bir parantez de Trabzonspor taraftarına. Onları çok seviyorum, onların da beni sevdiğini biliyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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