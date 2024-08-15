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Engin Dursun Bucaspor 1928'den ayrıldı

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Bucaspor 1928'in teknik direktörü Engin Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulüpten ayrıldığını duyurdu. Dursun, Bucaspor'da geçirdiği süre boyunca yaşadığı deneyimlerden ve dostluklardan bahsederek teşekkürlerini iletti.

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Engin Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesinde takımın başına getirilen Engin Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda etti. 5 sezon boyunca İzmir ekibinin bünyesinde yer alan ve son olarak U19 takımını çalıştıran Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kulüpte geçirdiğim her an benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. 2019 yılından bugüne kadar A'dan Z'ye her kademesinde görev yaptığım Bucaspor'un bir parçası olmak, sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda burada tanıştığım herkesle kurduğum dostluklarla da dolu bir deneyimdi. Yöneticilerimize, teknik ekiplerimize, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza sağladıkları destek için minnettarım. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, benim için bir öğrenme ve gelişme fırsatıydı. Birlikte yaşadığımız zaferler ve üzüntüler bize birliğin gücünü ve beraber başarılı olabilmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Gelecekteki yolculuğumda, burada elde ettiğim her şeyi daima kalbimde taşıyacağım. Yeni başarılar ve zaferlerle dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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