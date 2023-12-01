Engelliler Günü'nde Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Anadolu Adliyesi Futbol Takımı Dostluk Maçı Yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında başsavcı vekilleri, hakimler ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı dostluk maçı yaptı. Fırat Aydınus ve Ahmet Çakar'ın yönettiği maçta Ampute Futbol Takımının Teknik Direktörlüğünü Aykut Kocaman, Anadolu Adliyesi Futbol Takımının Teknik Direktörlüğünü ise Güvenç Kurtar yaptı. Aziz Yıldırım ise maçı Aykut Kocaman'ın yanından izledi. Maçı Ampute Futbol Takımı 5-4 kazandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile aralarında başsavcı vekilleri, hakimler ve savcıların da bulunduğu Anadolu Adliyesi Futbol Takımı maç yaptı. Maçı eski hakemler Fırat Aydınus ve Ahmet Çakar yönetti. Ampute Futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman olurken, Anadolu Adliyesi futbol takımının teknik direktörlüğünü ise Güvenç Kurtar yaptı. Aziz Yıldırım ise maçı Aykut Kocaman'ın yanından izledi. Etkinliğe İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Başsavcı vekilleri, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, savcılar ve hakimler katıldı. Maçı Ampute Futbol Takımı 5-4 kazandı.

"BURADA OLMAK BENİM İÇİN GÜZELDİ"

Teknik direktör Aykut Kocaman, "Çok güzel bir etkinlik. Esas itibari ile toplumda farkındalık yaratmak için yapılan bir etkinlik. Çok fazla gündemde değilim. Çok fazla çıkmamaya çalışıyorum. Burada olmak benim için güzeldi. Engelli olmak hiç kimse için seçenek değil. Engellilere, engelsiz bir yaşam sunmak bugün ki modern şehirleri yönetenlerin, bütün insanların elinde olan bir şey. Pendik Belediyesinin düzenlediği bu etkinlik için onları kutluyorum. Aynı zamanda da ampute takımının yanında durdum. Onları yakından izlemek benim için bir deneyim oldu. Çok zor bir iş yapıyorlar ve mükemmel yapıyorlar. Onu yakından gözlemlemek benim için farklı bir deneyim oldu" dedi.

Pendik Belediyesi Amputa Futbol Takımı oyuncusu Hüseyin Türkmen, "Dünya Engelliler günü dolayısıyla 3'üncüsü düzenleniyor. Bizde sporcular olarak burada görev alıyoruz. Belediyemizin ve savcılarımızın böyle bir organizasyonda bize eşlik etmeleri bizi onurlandırıyor" şeklinde konuştu.

"GURUR DUYUYORUZ"

Maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski hakem Ahmet Çakar, "Gerek benim, gerek Fırat'ın, gerek de adli yargıda ağır ceza reisimiz olsa herhalde hayatında katılacağı en anlamlı, en manevi yönden yüksek organizasyondur. Gurur duyuyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR GÜNDE KATKIMIZ OLURSA NE MUTLU BİZE"

Fırat Aydınus ise, "Hocam duyguları çok iyi dile getirdi. Arkadaşlarla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak mutluluk verici. Böyle bir günde katkımız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.