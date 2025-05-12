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Engelli Sporcuların Başarıları Destekleniyor

Engelli Sporcuların Başarıları Destekleniyor
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, engelli sporculara verilen desteklerin artmasıyla başarıların çoğaldığını belirtti. Down Sendromlu Futsal Milli Takımı gelecekteki Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Son yıllarda engelli sporculara verilen desteklerle başarılar artıyor. Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız iki defa Avrupa şampiyonu, bir defa dünya ikincisi oldu. 15 gün sonra İtalya'nın Verona kentinde Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Özel çocuklar, engelli kardeşlerimiz hayatın kıyısında değil, mutlaka hayatın ortasında olmak zorunda" dedi.

İzmir'deki Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte çok sayıda özel sporcu katıldı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Avrupa Şampiyonu olan Down Futsal Milli Takımı oyuncuları ile İzmir protokolünü bir araya getirdiklerini söyleyerek, "Bugün tüm kamuoyuna sporla engelleri aştığımızın mesajını verdik. Son yıllarda engelli sporculara verilen desteklerle başarılar artıyor. Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız iki defa Avrupa şampiyonu, bir defa dünya ikincisi oldu. 15 gün sonra İtalya'nın Verona kentinde Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Özel çocuklar, engelli kardeşlerimiz hayatın kıyısında değil, mutlaka hayatın ortasında olmak zorunda. Devlet olarak verdiğimiz imkanlar sayesinde bu çocukların kazandıkları başarıları göstermiş olduk. Onların bize yaşattığı gururu dünya alkışladı. Milli atlet Aysel Önder'in başarıları, Futsal takımının Avrupa şampiyonu olması, jimnastik takımımızın dünya şampiyonu olması hepimiz için önemli. Bütün engelli aileleri adına 'Bu dünyada biz de varız' diyoruz. Yeter ki imkan verilsin" dedi.

'BU MADALYALARI ÖZEL SPORCULARIMIZ KAZANDIRDI'

Özel sporculara verilen desteğin son dönemde daha da arttırıldığını kaydeden Aydın, bu sayede özel gereksinimli bireylerin bütün meslek gruplarında başarılar elde ettiğini vurguladı. Aydın, "Öğretmen oldular hatta kaymakam olarak atanan engelli kardeşlerimiz oldu. Dünya şampiyonu olan engelli kardeşlerimiz oldu. Bu hafta sadece birkaç gün ile sınırlı kalmasın. Herkes engelli kardeşlerimizin toplumun bir parçası olduğunu kabullenmeli. Herkes onlara imkan vermeli. İmkan verildiği takdirde neler başarabildiklerini göstermiş olurlar. Paris Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran Aysel Önder'in yanı sıra masa tenisinde ilk kez Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Ebru Acar oldu. Fatma Damla Altın, uzun atlamada madalya aldı. Sportif alanlarda bu madalyalar hiç alınmadı. Ama özel sporcularımız bu madalyaları ülkemize kazandırdı. Şırnak'ta, Adana'da, Mersin'de, Nevşehir'de, Kırşehir'de yaşayan bir özel kardeşimize dokunup, onları hayatının ortasına çekmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'3'ÜNCÜ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ'

Avrupa Şampiyonu olan Down Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici (24) de 2017 yılında dahil olduğu takımın bir üyesi olmaktan duyduğu gururu ifade edip, "İki kere üst üste Avrupa şampiyonu olduk. Bir kez dünya ikinciliğimiz var. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Beden eğitimi öğretmenim, atletizme yönlendirdi. Hızlı koştuğum için takıma aldı, devamı geldi. Haziran ayında düzenlenecek olan İtalya'daki Avrupa şampiyonasına katılacağız. 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Kamplarda günde çift antrenman yapıyoruz" dedi. Resül Önaçık (24) de "Çalışmaya devam ediyoruz. Kupa almadan dönmüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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