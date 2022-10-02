Engelli sporcu Hamide Doğangün: 'Anneliğe de spora da engel yok'

Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli atlet Hamide Doğangün, 7 aylık dünyaya getirdiği, 44 gün boyunca hastanede kalan bebeğine sütünü ulaştırırken antrenmanlarını da devam etti. Dünya şampiyonasına hazırlanan Doğangün, "Sandalyede oturduğum için hamilelik sürecim zor oldu ama 5 aylık hamileyken Türkiye şampiyonu oldum. Bebeğim 44 gün hastanede yattı, hem spora devam ettim hem ona sütümü götürdüm. Benim gibi olan arkadaşlar eve kapanmasınlar, önümüzdeki hedef 2023 yılında Dünya Şampiyonası bebeğim için madalya alacağım" dedi.

9 yaşındayken İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Hamide Doğangün, sonrasında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Ailesinin yönlendirmesiyle spora başlayan Doğangün, azmiyle atletizm branşında önemli mesafe kat etti. Kısa sürede ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde eden 29 yaşındaki genç sporcu, dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı. Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 2012 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyonluk elde ettiğini ifade eden Doğangün, 2015 yılında Katar'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 100 metrede 2'ncilik, Londra'da yapılan 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede 3'üncülük, Dubai'de 2019 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda 3'üncülük, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da 100 metre kategorisinde 4'üncülük dereceleri olduğunu belirtti.

Hamileyken Türkiye şampiyonu oldu, şimdi hedefi dünya şampiyonluğu

Spor yaşamı devam ederken bir yandan çocuk isteğini geçekleştirmek isteyen Doğangün, hem sporuna devam etti hem hamile kaldı. 5 aylık hamileyken Türkiye Şampiyonası'na katılan ve şampiyonluk elde eden Doğangün, bebeğini 7 aylıkken dünyaya getirdiği anlattı. Musab adını verdiği 1,5 ay hastanede kalan bebeği için her gün hastaneye süt götüren başarılı sporcu, antrenmanlarına devam etmeyi de ihmal etmedi. Bebeğinin sağlıkla taburcu edilmesinin ardından büyük sevinç yaşayan Doğangün, şimdiki hedefinin bebeği için 2023 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etmek olduğunu belirtti.

"Benim gibi olan arkadaşlar eve kapanmasınlar"

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcusu, milli atlet Hamide Doğangün, "2008 yılından beri atletizm branşıyla ilgileniyorum. 100, 400, 800 metre koşuyorum. Avrupa şampiyonluğu ve dünya derecelerim var. Spora engel yok, bize fırsat verildikçe biz gerçekten değerlendiriyoruz. Ben bu süreçte evlendim, hamile kaldım. Sandalyede oturduğum için hamilelik sürecim zor oldu ama çok iyi bir şekilde atlattım, hem o süreçte spor yapmaya da devam ettim. 5 aylık hamileyken Türkiye şampiyonasına katıldım. Orada da şampiyon oldum, benim için hem hamilelik hem sporu birlikte yürütmek çok güzel bir tecrübeydi. Bebeğim 7 aylık dünyaya geldi, çok şükür sağlıklı. 44 gün hastanede yattı, ben sürekli ona süt götürdüm hiç ihmal etmedim. Hem spora devam ettim hem sütümü ona götürdüm. Benim gibi olan arkadaşlar eve kapanmasınlar, bir sporun ucundan tuttukları zaman gerçekten bir şey başardıklarını gördükleri zaman daha çok seviyorlar bu işi ben öyle yaptım. Birçok madalyalarım var bir de anne oldum, onun duygusunu yaşıyorum çok farklı şu anda, tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünya Şampiyonası var, madalyayı bebeğim için alacağım"

Hamilelik süreci ve sonrasında spordan kopmadığını, katılmayı planladığı dünya şampiyonasında madalyayı bebeği için almak istediğini söyleyen başarılı sporcu Doğangün, "Hamilelik sürecim biraz zor geçti, erken doğum olduğu için, şu anda iyi gidiyor. Önümüzdeki hedef 2023 yılında Dünya Şampiyonası var, orada madalya almak istiyorum ve alacağıma da inanıyorum. Bebeğim bana şans getirecek, bebeğim için alacağım. Hamile kaldığımda etrafımdaki birçok arkadaşım bana tecrübemi sormak istedi, 'engellisin hamilelik nasıl olacak' diye engelli arkadaşlarım da aynı şekilde sordular. Anlattım, zor olmadığını, korkmayın diye. Ben burada antrenman yaparken bebeğim hastanede yatıyordu ve ona süt göndermeyi hiç ihmal etmedim. Önümüzdeki yıl dünya yapılacak olan dünya şampiyonasında alacağım madalyayı bebeğime armağan etmek istiyorum. Bize atletizm branşında desteğini hiç esirgemeyen Abdullah Özdemir Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bağcılar Belediyesi ekibi olarak biz de gittiğimiz turnuvalarda en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi.

"Bebeğine sütünü, mamasını götürdü, sporuna da devam etti"

Sporculuğa da devam eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı Antrenörü Ömer Cantay, "2004 Atina Paralimpik oyunlarına giden ilk erkek sporcuyum. Ben antrenörlüğe geçtim ama hala sporcu tarafım devam ediyor. Onların bir tık önünde gidiyorum bana yetişsinler diye, güçlü çalışıyorlar. Haftanın beş günü stattayız, bir de Bağcılar'da engelliler sarayımız var. Yağmurlu havalarda orada çalışıyoruz. Hamide biraz ara verdi ama bu ara onu çok etkilemeyecek şu anda antrenmanlarla toparlamaya çalıştı. Zor bir süreci geçiyor çocuğu biraz kuvözde kaldı. Ona sütünü, mamasını götürdü, arada gidip geliyordu. Çok azimli ben kendisine sürekli zorlanıyorsan gelmeyebilirsin dedim, o da 'ben ikisini bir arada götürmek istiyorum' dedi. Dünyada, Avrupa'da madalya getiriyoruz, Allah'ın izniyle olimpiyatlarla da bunu taçlandıracağız. Engelliler spora başladığında gerçekten engelini unutuyor çünkü devamlı yarışlar, yurt dışına gidiyorsunuz. Engelliler artık evleniyor, iş sahibi oluyor çünkü spor değiştiriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL