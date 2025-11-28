Endo Karşıyaka, Yeşilyurt'u Ağırlıyor

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içi evindeki erteleme maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 2'nci sıraya yükselen Endo Karşıyaka bu kez seyircisi önünde Yeşilyurt'la rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta karşılaması saat 16.00'da başlayacak. Biletler 150 TL'den satışa sunuldu. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alan zirve takipçisi Karşıyaka, aynı periyotta 2 kez galip gelebilen 8'nci basamaktaki rakibini yenerek liderlik iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

HELENA'YI BEKLİYOR

Transferde 34 yaşındaki Belçikalı smaçör Helene Rousseaux Feray'la daha önce anlaşmaya varan Karşıyaka, son olarak Filipinler ekibi Farm Fresh Foxie forması giyen tecrübeli oyuncuyu hafta sonunda İzmir'e getirtecek. Karşıyaka, Helena'nın transferini 1 Aralık'ta açıklayacak. Yıldız voleybolcu geçen sezon Göztepe formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.