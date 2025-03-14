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En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla çeyrek final biletini kaptırdı. Mert Hakan Yandaş'ın son penaltıyı tribünlere vurması gecenin hayal kırıklıklarından biriydi. Mert Hakan, en son penaltı golünü 2020 yılında Sivasspor'da oynarken atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla çeyrek final biletini kaptıran Fenerbahçe'de geceye damga vuran isimler oldu.

PENALTIYI DIŞARI ATTI

Jose Mourinho'nun 105. dakikada Szymanski'nin yerine oyuna aldığı Mert Hakan Yandaş'ın seri penaltı atışlarının sonuncusunu Rangers tribünlerine vurması gecenin hayal kırıklıklarından biriydi.

İlk penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Tadic kaleci Buntland'ı geçemedi. Rangers adına da Iainis Hagi'nin penaltısı önce İrfan Can Eğribayat ardından direğe takılarak ağlara gitmedi.

HAGI'NIN OĞLU KAÇIRDI

Fenerbahçe Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunun kaçırdığı bu penaltı ile umutlansa da hemen arkasından Fred'in de atışı gole çevirememesi moralleri bozdu.

Rangers'ta 4. penaltı atışını Lawrence gole çevirirken Fenerbahçe adına kader penaltısını atmaya Mert Hakan Yandaş geldi. Uzatmaların son bölümünde de ceza sahası içinde yerde kalan ve penaltı itirazından bulunan Yandaş son atışta topu tribünlere vurunca Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.

SON PENALTISINI 5 YIL ÖNCE ATMIŞ

Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı penaltı sosyal medyada da geceye damga vurdu. Tam 3 penaltı atışından yararlanamayan sarı lacivertlilerin vedasında dikkat çeken bazı durumlar vardı. Mert Hakan, en son penaltı golünü 2020 yılında Sivasspor'da oynarken atmıştı.

En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor

En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıjanissary:

Mert in attığı topu rangers yetkilileri halen bulamamış , aramalar sürüyor

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Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

Derhal futbol hayatına son vermelidir böyle futbolcu olunmaz.

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Haber YorumlarıTAŞAR:

Galatasaray efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Ayağının zayıflığı kadar, karakter açısından da zayıf bir insan.. Fenerbahçe ile ilişiği kesilmeli anadolu takımlarından birine gönderilmelidir. Fenerbahçe'yi hakkedecek düzeyde değil..

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Haber YorumlarıErtan Demirel:

fb'nin sempanzesi, bu futbol degil ancak saha kenarinda durup herkesi provake etmek icin kullaniliyor zaten , buna penalti attiran mosmorinho' da suc, genc futbolcu atsaydi daha iyiydi cok iyi oynadi.

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Haber YorumlarıValeron:

Türkiye'de Hakemler, Fenerbahçeli futbolcular her yere yattığında faul çalıyorlardı,bu akşam hakem bunları yemiyor. Acun, yabancı hakemlerin yönetimini överken, kendi oyuncularının da onları kandıramadığını söyleyemiyor.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hhhahahhhhaahaha aldınız mı yabancı hakemi..Mallar takımı…

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Mert hakan MALdaş

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Haber Yorumlarıerman ayçiçek:

Ya bırak ben bir saniye bile tutmam onu takımda. Kaç dakika oynamış abi bu adam bu şampiyona da. Bak ancolettiye. Süper oynayan kök sokturen bir oyun varken takımın dinamikleri ile oynanıyor, oyuncu değiştirmiyor. Bu teknik direktör neden oyuncu değiştirdi. Üstelik penaltı atılacağı yüzdesi fazla iken. Yazık oldu.

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Haber YorumlarıAlattin sert:

provakator mert hakan yandas.... gsye atıp tutmakla olmuyormuş değil mi bu işler.

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