Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede Çekya'da karşı karşıya geldi.

EN-NESYRI MUTLAK POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmaya Fenerbahçeli futbolcu Youssen En-Nesyri'nin ilk dakikaların son anlarında kaçırdığı gol damga vurdu. Maçın 41. dakikasında gelişen Fenerbahçe'nin hızlı atağında Anderson Talisca'nın harika ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş çok zayıf kaldı ve kaleci Jedlicka'nın kucağına gitti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Kaçan bu gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Faslı golcüye büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda En-Neysri'nin yerine Jhon Duran'ın ilk 11'de forma giymesi gerektiği, Faslı oyuncunun oynatılmaması gerektiği ifade edildi.

İşte En-Nesyri'nin kaçırdığı o pozisyon;