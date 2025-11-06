Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşılaşan Fenerbahçe'de golcü futbolcu Youssef En-Nesyri, ilk yarının son anlarında mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Fenerbahçeli taraftarlar, Faslı futbolcuya sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
- Fenerbahçeli futbolcu Youssen En-Nesyri, Viktoria Plzen ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının 41. dakikasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda gol kaçırdı.
- Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri'nin kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada oyuncuya tepki gösterdi ve yerine Jhon Duran'ın ilk 11'de oynaması gerektiğini belirtti.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede Çekya'da karşı karşıya geldi.
EN-NESYRI MUTLAK POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ
Karşılaşmaya Fenerbahçeli futbolcu Youssen En-Nesyri'nin ilk dakikaların son anlarında kaçırdığı gol damga vurdu. Maçın 41. dakikasında gelişen Fenerbahçe'nin hızlı atağında Anderson Talisca'nın harika ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş çok zayıf kaldı ve kaleci Jedlicka'nın kucağına gitti.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Kaçan bu gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Faslı golcüye büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda En-Neysri'nin yerine Jhon Duran'ın ilk 11'de forma giymesi gerektiği, Faslı oyuncunun oynatılmaması gerektiği ifade edildi.
İşte En-Nesyri'nin kaçırdığı o pozisyon;