En güzel duyguların katilisin Lukaku! Kaçırdığı goller yüzünden 'Altın jenerasyon' havlu attı

Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Hırvatistan, 5 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Belçika 4 puanla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti.

BELÇİKA VEDA ETTİ

'Altın jenerasyon Belçika', Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Dünyaca ünlü golcü Lukaku, kaçırdığı gollerle Belçikalılara saç baş yoldurdu.

BASİRETİ BAĞLANDI

Lukaku, son yarım saatte yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Bomboş kaldığı 3 net fırsatta inanılmaz acemlik yapan Romelu Lukaku, takımını galibiyetten etti. Maçın bitiş düdüğüyle Lukaku sinirden ağlamaya başladı.

LİDER FAS

Şans tanınmayan Fas ise F Grubu'ndan lider çıktı. Hırvatistan ise son 16'ya ikinci olarak yükseldi. Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek gruptan lider çıktı.

Lukaku'nun 45 dakikadaki performansı