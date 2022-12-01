En güzel duyguların katilisin Lukaku! Kaçırdığı goller yüzünden 'Altın jenerasyon' havlu attı
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Yıldızlar topluluğu Belçika, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Hırvatistan'la 0-0 berabere kalan Belçika'da Lukaku, son yarım saatte 3 net fırsatı kaçırdı. Lukaku maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına boğuldu.
Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Hırvatistan, 5 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Belçika 4 puanla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti.
'Altın jenerasyon Belçika', Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Dünyaca ünlü golcü Lukaku, kaçırdığı gollerle Belçikalılara saç baş yoldurdu.
Lukaku, son yarım saatte yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Bomboş kaldığı 3 net fırsatta inanılmaz acemlik yapan Romelu Lukaku, takımını galibiyetten etti. Maçın bitiş düdüğüyle Lukaku sinirden ağlamaya başladı.
Şans tanınmayan Fas ise F Grubu'ndan lider çıktı. Hırvatistan ise son 16'ya ikinci olarak yükseldi. Fas, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek gruptan lider çıktı.
Lukaku'nun 45 dakikadaki performansı
- 46': Romelu Lukaku oyuna girdi.
- 49': Önemli bir pozisyon harcadı.
- 60': Kaleci kalesinde değilken topu direğe vurdu.
- 62': Kale boş, kafa vuruşu üstten dışarı.
- 86': %100'lük pozisyonu harcadı.
- 89': Altı pastan boş kaleye atamadı.