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EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK, 21 Ocak Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dün oynanan Ankara Keçiörengücü maçında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer gruptaki futbolcular ise dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi

Kırmızı-beyazlı ekip, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK, 21 Ocak Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Gaziantep FK Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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