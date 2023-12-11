Emre Sakcı, Romanya'dan madalya ile döndü

Dünya rekoruna sahip milli yüzücü, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Emre Sakcı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencisi Emre Sakcı, Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama finalinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmaya dair açıklamalarda bulunan Emre Sakcı, ülkesine madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Avrupa genelinde birçok başarıya ulaşmış, kendi alanında son derece iddialı yüzücülerle yarıştım. Romanya'ya gelirken hedefim kürsüye çıkmaktı. Bunu başardığım, bana güvenenleri mahcup etmediğim için gururluyum. Bir sporcu için hedef asla bitmez. Her zaman daha iyiyi, en iyiyi yakalamak için çalışıyorum. Kendimi sürekli zinde, hazır tutmak durumundayım. Önümde uzun bir kariyer yolculuğu; daha alınacak çok madalya var. Bunların en önemlisi de bu yaz Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar. En büyük hedefim, olimpiyat madalyası alarak ülkemize tarihi bir başarı kazandırmak. Bunu gerçeğe dönüştürecek gücü kendimde hissediyorum. Benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Emre Sakcı, 2021 yılının Aralık ayında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak dünya rekorunun sahibi olmuştu. - İZMİR