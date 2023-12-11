Üye Girişi
Haberler

Emre Sakcı, Romanya'dan madalya ile döndü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Dünya rekoruna sahip milli yüzücü, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Emre Sakcı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

Dünya rekoruna sahip milli yüzücü, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Emre Sakcı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencisi Emre Sakcı, Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama finalinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmaya dair açıklamalarda bulunan Emre Sakcı, ülkesine madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Avrupa genelinde birçok başarıya ulaşmış, kendi alanında son derece iddialı yüzücülerle yarıştım. Romanya'ya gelirken hedefim kürsüye çıkmaktı. Bunu başardığım, bana güvenenleri mahcup etmediğim için gururluyum. Bir sporcu için hedef asla bitmez. Her zaman daha iyiyi, en iyiyi yakalamak için çalışıyorum. Kendimi sürekli zinde, hazır tutmak durumundayım. Önümde uzun bir kariyer yolculuğu; daha alınacak çok madalya var. Bunların en önemlisi de bu yaz Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar. En büyük hedefim, olimpiyat madalyası alarak ülkemize tarihi bir başarı kazandırmak. Bunu gerçeğe dönüştürecek gücü kendimde hissediyorum. Benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Emre Sakcı, 2021 yılının Aralık ayında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak dünya rekorunun sahibi olmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Romanya Dünya Avrupa Şampiyonası Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title