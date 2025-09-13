Emre Onuş Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Hedefliyor

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 90 madalyası bulunan genç milli sporcu Emre Onuş, gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Genç sporcu, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa ve ardından Romanya'da yapılan Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Onuş, her iki organizasyonda da dokuzuncu oldu.

Onuş, önemli tecrübeler edindiği şampiyonaların ardından, gelecek yıl madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Onuş, AA muhabirine, bu yıl iki büyük şampiyonada mücadele etmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Sezonun yoğun bir yarış temposuyla geçtiğini ifade eden Onuş, "Öncelikle Avrupa Şampiyonası vardı. Orada dokuzuncu oldum. Yarı finalde elendim. Adıma güzel geçti. Dünya gençler şampiyonası da çok güzel bir tecrübe oldu. İki şampiyona arası Türkiye'de kulüpler şampiyonası vardı. Orada da çok güzel başarılar elde ettik. Ardından dünya gençlere gittik. Yarışta maksimumu verdim.Yaklaşık 41 saliseyle finali kaçırdım. Adıma çok güzel bir tecrübe oldu. Dünya dokuzunculuğu da çok güzel geldi." dedi.

Onuş, her zaman kürsüde yer almak istediğini ve çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü dile getirdi.

Gelecek yıl derecelerine yenilerini eklemek istediğini aktaran genç sporcu, "Çalışmalarımız bu hafta itibarıyla başlamış durumda. Umarım gelecek sene Avrupa Şampiyonası ve sonrasında da olimpiyat hazırlıkları içinde olacağız. Madalya için mücadele edeceğiz. Bizim için umarım iyi olacak." diye konuştu.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da sporcusunun bu yıl çok yoğun bir yarış sezonu olduğunu belirtti.

Sporcusunun sürekli kendini geliştirdiğini aktaran Saygı, "Avrupa gençler ve dünya gençler şampiyonalarında dokuzuncu olarak bu seneyi başarıyla tamamladı. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası ve dünya gençlerde de en iyi derecelerini de elde ederek yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlanmasını sağladı. Önümüzdeki yıl için hedeflerimiz farklı olacak. Bu yıl hedefimize zaten ulaştık." ifadelerini kullandı.