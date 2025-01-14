Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü

Alex de Souza ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

AKDENİZ EKİBİ, EMRE BELÖZOĞLU'NA EMANET

Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi. Kırmızı-beyazlılar, 44 yaşındaki genç teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Onvo Antalyasporumuz, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz."

EMRE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Son olarak MKE Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, başkent ekibinden 2024'ün Temmuz ayında ayrılmıştı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-2023 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırmıştı.

ANTALYASPOR'UN DURUMU

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ise gruplara kalan Akdeniz ekibi, gruptaki ilk maçını kazanmayı başarmıştı.