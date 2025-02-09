Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Erdoğan, Trump'a demediğini bırakmadı: Dikkate değer bir yanı yok
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Bu sefer Türkiye'den de hissedildi
CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı
Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!

Emre Belözoğlu: "Oyuncularımın emeğine üzülüyorum"

Emre Belözoğlu:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade etti ve takımın kazanmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada "Oyuncular mükemmel oyuncular. Bizim takımımızın göstermiş olduğu reaksiyon, verdiğimiz uygulama çabası bu kadar üstün bir oyun devreye 3-0 girmemiz lazım. Oyun 4-0, maç 0-0 bitti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Oyuncular mükemmel oyuncular. Bizim takımımızın göstermiş olduğu reaksiyon, verdiğimiz uygulama çabası bu kadar üstün bir oyun devreye 3-0 girmemiz lazım. Oyun 4-0, maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var" diye konuştu.

"Rakibe hiç pozisyon vermedik"

Belözoğlu, son 3 maçında 13 gol atan Başakşehir'e karşı çok iyi bir savunma yaptıklarını belirterek, "Son 3 maçta 13 gol atan bir takıma sıfır pozisyon verdik. Biz de en az 6-7 net pozisyon kaçırdık. Oyuncularımın emeğine üzülüyorum, gösterdikleri çabanın karşılığını puan olarak alamadığımız için" sözlerini sarf etti.

"Kazanmaya ihtiyacımız var"

Takımının başarısını oyunculara bağlayan Belözoğlu, "Böylesine enerjisi iyi, birbirini seven bir takımla çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Oyuncularım gösterdiğimizi sahaya mükemmel bir şekilde yansıttılar. Ama skor olarak Beşiktaş maçı da, Başakşehir maçı da galibiyetle tamamlanmalıydı. Son dört sıradan uzaklaşmamız gerekiyor, bu nedenle kazanmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

"Her maça ayrı senaryo belirliyoruz"

Belözoğlu, her maça özel senaryolarla hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Her maça ayrı bir senaryo belirliyoruz. Takım savunmasından hücum formasyonuna kadar dersimizi iyi çalışıyoruz. Oyuncularım uygulamada mükemmel bir performans sergiliyor."

"Adana Demirspor maçı hakkında"

Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinen Belözoğlu, "Bu sadece bu sene özelinde değil. Türk futbolunun marka değeri çok daha önceden zedelendi. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir? Bu marka değeriyle ne konuşulabilir? O yüzden biz bunları çok yakınen yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Bence bu sene özelinde değil, çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımın yanındayım"

Belözoğlu, oyuncularına güven duyduğunu belirterek, "Hiçbir oyuncumu ayırt etmem. Hepsi benim için değerli. Onları mutlu görmek ve takıma katkı sağlamaları için elimden geleni yapıyorum. Hepsi benim arkadaşım, kardeşim, onların abisi, hocasıyım. Antalyaspor'un önceliklerini korumak, itibarını yüksek tutmak benim en büyük görevim" dedi.

"Takımın motivasyonu önemli"

Belözoğlu, oyuncuların performansının takım ruhu ile doğrudan bağlı olduğunu belirterek, "Hiçbir oyuncumun soyunma odasında ya da sahada Antalyaspor'un hak etmediği bir davranış sergilemesine izin vermem. Onların bu formanın kıymetini bilmeleri ve bu şehri daha iyi yerlere getirebilecek motivasyonda olmaları en büyük arzum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
img

Yanardağ püskürmeye başladı
img

Bakan Fidan'dan gündem yaratacak açıklamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

Murat Sancak, canlı yayında verdi veriştirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı!
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.