Emre Belözoğlu'ndan Eyüpspor iddialarına cevap

Emre Belözoğlu'ndan Eyüpspor iddialarına cevap
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Arda Turan'ı Shakhtar Donetsk'e gönderen Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Emre Belözoğlu'ndan bu iddialara cevap geldi. Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır.'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakkında çıkan Eyüpspor ile anlaştığı iddialarına cevap vererek bu iddiaları yalanladı.

''GERÇEKLİK PAYI YOKTUR''

Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aygün Özipek'in haberine göre; İstanbul ekibi Eyüpspor, Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Haberde, ligin 37. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçı öncesi Eyüpspor başkanı Murat Özkaya ve Emre Belözoğlu'nun stadyumda görüştüğü ve daha sonrasında da ikilinin yemekte bir araya geldiği aktarıldı. İki tarafın görüşmelerde anlaşma sağladığı kaydedilmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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