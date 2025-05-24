Emre Belözoğlu kritik tarihi açıkladı: 15 Haziran'a kadar belli olacak

Emre Belözoğlu kritik tarihi açıkladı: 15 Haziran'a kadar belli olacak
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalar yaptı. Belözoğlu, gelecekle ilgili, "Yönetim ile görüştüm. 15 Haziran'a kadar bazı şeyler belli olacak. Antalya şehrini daha iyi temsil edecek, daha mücadeleci bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

''ARDA TURAN'I TEBRİK EDİYORUM''

Emre Belözoğlu, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ı tebrik ederek, "Sezon boyunca iç ve dış saha diye ayırabileceğimiz iki yönlü performansımız vardı. Bu gerçekle bugün de ne yazık ki yüzleştik. Kötü bir deplasman mücadelesi sergilediğimizi söyleyebilirim. Yumuşak bir takımımız var. İç sahada taraftarımızın desteğiyle oynadığımızda bazı işleri daha doğru yapabiliyoruz. Bugün ortada hiç pozisyon yokken 2 gol yedik. Rakibimizin düzenli bir sistemi var, saygı duyuyoruz. Eyüpspor ve Arda Turan'ı tebrik ediyorum. Geçen sene lige yükseldiler ve bu sezon güzel işler yaparak iyi bir puan topladılar.'' dedi.

Ligde kalma sürecinde iyi reaksiyon gösterdikleri maçlar olduğunu hatırlatan Belözoğlu, "Takımın başarılı sonuçlarında aslan payı oyuncularıma ait. Antalya zor bir şehir. Oyuncularımı özverilerinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

''13-14 MİLYON EURO'YA İHTİYAÇ VAR''

Takımdaki durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini aktaran Emre Belözoğlu, "Yönetim ile görüştüm. 15 Haziran'a kadar bazı şeyler belli olacak. Antalya şehrini daha iyi temsil edecek, son yıllarda olduğu gibi düşme hattında değil de daha mücadeleci bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu takıma ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl köklü değişikliklerle daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Çizdiğim profilde uzlaşırsak bu takımla başarıya koşmak istiyorum. Eğer aksi takdirde bir durum söz konusu olursa da ben Antalyaspor'a destek olmaya her zaman devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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