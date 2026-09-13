Emre Belözoğlu: 'Futbol, anları çok doğru oynamanız gereken bir oyun'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Futbol anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun. Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Son dakika gelen galibiyet, sondan başlamam gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı oynanan oyun, özgüven, göstermiş oldukları oyuncularımın karakteri çok değerli ve önemli. Genç, çok gerçekten bu oyunda daha tecrübe edinmesi gereken süreleri olan oyuncularla bu yola çıktık bu sene başında. Mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Her galibiyetin içinde farklı farklı senaryolar var, mağlubiyetlerin içinde farklı senaryolar var. Bugün baktığınızda ilk yarı Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı. Çok pozisyon mu verdik? Vermedik ama oyunun momentumunun onlardan yana olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda tamamen aslında oyunun başı itibarıyla bizde olduğu bir 10-15 dakikalık kayıp var. Orada da yine bence pozisyona girdi Gençlerbirliği. Yani futbol çok farklı ilişkilerin içinde olduğu, o anları çok doğru oynamanız gereken, çok o anlarda doğru işler yapmanız gereken bir oyun. Bugün kazanmak, son dakikada kazanmak böylesine genç oyuncular için çok değerli ve önemli. Kazansalar da kaybetseler de onlar için bu tecrübe olacak. Hayatlarına bunu bir tecrübe olarak katacaklar. Mutluyuz çünkü çıktığımız yol zor bir yoldu genç oyuncularla. Baktığınız zaman onların bu seviyede, hatta bir alt seviyede bile oynamışlığı olmamasına rağmen bugün bu seviyedeki oyunculara kafa tutmaya çalışıyorlar. Onlardan umutluyum. Aslan payı oyuncularımın. Gençlerbirliği'ne ve Metin Hoca'ya bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı