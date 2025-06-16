Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu. Röportajında Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok." dedi.

Sezonu değerlendiren 44 yaşındaki teknik adam, "Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar. Geldiğimizde gördüğümüz eksiklik buydu. Buna odaklandık. Sağlam bir savunma oluşturmak ve rakiplere karşı planlarımızı net ve uygulanabilir hale getirmek için çalıştık ve bu fark yarattı. Deplasmanda iyi performans gösteremememize rağmen, evimizde üst üste birkaç maç kazandık. Ancak bu, bizidaha rahat bir konuma getirmekte belirleyici oldu." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YAKINDA GELECEK"

Genç teknik adam, "Fenerbahçe'nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?" sorusuna ise, "Fenerbahçe'yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe'ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek." sözleriyle yanıt verdi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIM, HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Emre Belözoğlu, bu sözlerinin ardından, "Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok." dedi.