Emre Belözoğlu: "Önemli 1 puan"

Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu, maçın ilk yarısındaki üstünlüklerine dikkat çekerek, önemli bir puan aldıklarını belirtti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası, "Yapmamız gereken ilk yarıdaki oyunun devamıydı. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Fenerbahçe kaliteli oyuncuları var. Hamle yapmaya çalıştık. İkinci yarıda 15 dakika sonra hamle yaptık. Burada 1 puan almak değerli ve önemli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Konumumuz düşünüldüğünde önemli 1 puan. Maçın ikinci yarısında oyuncuların istediğim gibi oynadığını düşünüyorum. Oyun anlamında Fenerbahçe'yi istediğimiz yere yönlendirdik. Yapmamız gereken ilk yarıdaki oyunun devamıydı. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Fenerbahçe kaliteli oyuncuları var. Hamle yapmaya çalıştık. İkinci yarıda 15 dakika sonra hamle yaptık. Burada 1 puan almak değerli ve önemli. Onların yorgun olması, bizler adına avantaj olduğu dakikalar ortaya çıktı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin Nottingham ile oynayacağı maçta başarılar diliyorum. Birçok duyguyu yoğun şekilde yaşayan bir sporcuydum. Bugün Kasımpaşa'nın başında teknik adam olarak buraya geldim. Fenerbahçe gibi güçlü takıma karşı 1 puan almanın huzuru var. Fenerbahçe'ye karşı oynamak hayatımın en zor duygusu olacak. Oyuncularımın gösterdiği emeğe karşılık onları tebrik etmenin ötesinde bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"Plan işledi"

Sarı-lacivertlilerin son maçlarda oynadığı sistem üzerine de konuşan Belözoğlu, "Fenerbahçe çok maç kazandı bu periyotta. Merkezde son maçlarda diamond oynadı. Plan işledi. Fenerbahçe'yi Nottingham maçında iyi analiz ettik. Birinci bölgeye sizi mahkum ettiğinde, siz güçleniyorsunuz oyun içinde. Oyuncuların emeği açısında mutluyum. Bizler adına burada alınan 1 puan çok önemli" dedi.

"Karagümrük maçının etkisiyle sahaya çıktık"

Fenerbahçe'nin iyi oyunculardan kurulu güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken 45 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'nin başında bir teknik adam var. Güçlü bir takım var. Fenerbahçe uzun yıllar sonra net şekilde şampiyonluk yarışını hissediyor. Onlar kazansa farklı bir durum olacak. Bunun içinde ne Musa'ya ne İsa'ya durumu var. Ben kendi takımımım gücünü biliyorum. Ben geldiğimde iç sahada maç kazanamamış bir takım vardı. 3 tane deplasman galibiyeti vardı. Ben daha çok topa sahip olma üzerine antrenman yapmaya çalışıyorum. Kasımpaşa serüveni çok iyi başlamadı. Geçen hafta ligin sonuncusunu yendik gibi görünüyor ama Karagümrük güçlü bir takım. Bugün de onun etkisiyle sahaya çıktık. Futbol dinamik kararlar almanız gereken bir oyun. Bugün Fenerbahçe'de 2 stoper sakatlanmış olsa da Fenerbahçe güçlü oyunculara sahip. Onlara karşı 3. bölgede oynamayı Fenerbahçe tarihinde hatırlamıyorum. Böyle güçlü takımlara karşı daha net karşı planlar yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman oyuncuma sahada yere yat demedim"

Karşılaşmada Kasımpaşalı futbolcuların çok fazla vakit geçirdiği ve bunun bir plan olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Bu bizim bir planımız değil. 2 oyuncu ağrılarla oynadı. Ben hiçbir zaman görev takımlarda oyuncularıma yere yat demedim. Maç 1-0 olduğunda da 3 Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Rakip bastırıyor. Oyuncuların kendi içinde vermiş olduğu kararlar. Zaman geçirmek bizim işimiz değil. Fenerbahçe burada çok iyi takımları yendi. Rakibi iyi analiz ettik. İlk yarıyı önemli buluyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir oyuncuma sahada yere yat demedim. Düşündüğümde bugünün hakkı beraberlik gibi geliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
