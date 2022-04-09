Emlak Konut Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Emlak Konut Spor, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Şampiyon takım, kupayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

2017 yılında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminde sosyal sorumluluk projesi kapsamında spora ve sporculara destek amacıyla kurulan Emlak Konut Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni (TKBL) şampiyon olarak tamamladı ve Süper Lig'e çıktı. Emlak Konut Gelişim Takımı ise Kadınlar Bölgesel Ligini şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükseldi.

Sezonun son maçının ardından Emlak Konut Spor Kulübü ve Gelişim Takımlarına kupaları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Emlak Konut Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Hakan Gedikli tarafından verildi.

Kupa töreni için sahaya inen Bakan Murat Kurum, Emlak Konut Spor Kulübü'nün hikayesini anlattı. Bakan Kurum şunları söyledi:

"Aslında burada çok önemli, çok özel, çok güzel bir hikaye var. Bu hikaye 2017 yılında başladı. O gün Emlak Konut'ta yönetim kurulu üyesi olan Havvanur Yurtsever, 'Çocuklar başarılı ancak maçlara gidemiyorlar. Maçlarla ilgili bize destek olur musunuz?' dediler. Biz de memnuniyetle bu desteği yapacağız ve gereken ne varsa, elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Aslında o gün bu hikaye başladı. Şimdi Emlak Konut'umuz artık 14 takımı olan ve kadınlarda bugün işte A takımımız şampiyonluğa erişerek Türkiye Süper Ligi'ne katılıyorlar. Yine Gelişim Ligi'ndeki takımımız da namağlup yine bir üst lige, birinci lige çıkıyorlar. Bu aslında büyük bir başarı hikayesi. Bu ailelerimizin yücelmesi, çocuklarımızın yücelmesi, hepinizi alkışlıyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Biz Bakanlık olarak tüm birimlerimizle sizlere destek olacağız. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Gerek Federasyonumuz, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm destekleriyle biz spora, sporcuya ve alın teri döken herkese desteklerimizi vermeye devam edeceğiz diyorum. ve sizleri tebrik ediyorum"

Bakan Kurum daha sonra Emlak Konut Spor Kulübü ve Gelişim Takımlarına kupalarını takdim etti. Emlak Konut Spor Kulübünün altyapılarında 8 kız takımı ve 6 erkek takımı olmak üzere toplam 14 takım bulunuyor. Bu altyapılarda toplam 266 sporcu faaliyet gösteriyor. Emlak Konut Spor Kulübü, 2022 yılında U14-U16-U18 seviyelerinde Milli Takımlara toplam 18 sporcu gönderme başarısını göstermişti. - ANKARA