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Emlak Konut, Erciyes Kupası'nda Bursa Ant Spor'u Farkla Geçti

Emlak Konut, Erciyes Kupası'nda Bursa Ant Spor'u Farkla Geçti
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18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u 99-63 yenerek turnuvada önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatih Kurt, Tevfik Hakan Mutlu

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor : Henderson 8, Ferda Yıldız 2, Sümeyya Özcan 2, Gizem Uca 3, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül 7, Yağmur Bul 8, Louis 16, Mompremier 15, Aysude Torcu

Emlak Konut: Gamze Takmaz 10, Thomas 14, Sehernaz Çidal 11, İnci Güçlü, Macaulay 12, Sahra Çoklar, Berfin Sertoğlu 21, Parks 20, Elif Aydın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9

1. Periyot: 11-17

Devre: 34-44

3. Periyot: 49-70

Kayseri'de düzenlenen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u 99-63 yendi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor

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