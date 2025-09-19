Haberler

Emlak Konut, Çimsa ÇBK Mersin'i 85-79 Yenerek Erciyes Kupası'nda Galip Geldi

Emlak Konut, Çimsa ÇBK Mersin'i 85-79 Yenerek Erciyes Kupası'nda Galip Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Çimsa ÇBK Mersin'i 85-79'luk skorla mağlup etti. Müsabakada öne çıkan oyuncular arasında Sinem Ateş ve Delaere yer aldı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Anıl Veziroğlu, Hakan Mennan

Çimsa ÇBK Mersin : Manolya Kurtuluş 8, Asena Yalçın 13, Sinem Ateş 25, Elif Batı 2, Azra Erçelik, Sevgi Tonguç 2, Eslem Güler 4, Razheva 23, Esra Ural Topuz 2

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 6, Ferda Yıldız 3, Thomas 14, Ceren Akpınar 4, Delaere 18, Melek Uzunoğlu 6, Holeskinska 5, Gizem Başaran Turan 1, Macaulay 18 Berfin Sertoğlu 2, Gueye 8

1. periyot: 29-23

Devre: 40-45

3. periyot: 60-63

Beş faulle çıkan: 38.10 Razheva (Çimsa ÇBK Mersin )

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-79 yendi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu Bassam'ı Suriye'de öldürdü

DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü! Operasyon bu kez ABD'den değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.