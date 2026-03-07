Bilecikli judocu Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Bilecikli judocu Emirhan Yılmaz, Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa Judo Birliği (EJU) 2026 faaliyet programında yer alan ' Antalya Millennium Team Cadet European Cup 2026', Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 25 ülkeden 750'ye yakın sporcunun katılacağı önemli organizasyonda genç sporcular madalya mücadelesi verecek. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kilogram kategorisinde Türkiye 5'incisi olan Bilecikli sporcu Emirhan Yılmaz da turnuvada hem Bilecik'i hem de Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcu, organizasyonda başarılı bir derece elde edebilmek için tatamiye çıkacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun önemli bir organizasyonda mücadele edeceğini belirterek, "Sporcumuz Emirhan Yılmaz'ın uluslararası bir organizasyonda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olması bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızın bu tür organizasyonlarda yer alması tecrübe açısından da büyük önem taşıyor. Sporcumuza ve antrenörümüz Serkan Can'a başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı