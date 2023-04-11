Emirhan İlkhan ile ilgili bomba iddia! Milli takımın davetini reddedip formayı giymek için şart koştu

Beşiktaş'tan ayrılarak büyük umutlarla Torino'ya transfer olan ancak buradan da Sampdoria'ya kiralanan Emirhan İlkhan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Genç futbolcunun kendi yaş grubunda olan U19 Milli Takımı için yapılan davetleri reddettiği ve "Ancak U21'e çağırırsanız gelirim." dediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın tüm ısrarlarına rağmen takımda kalmayarak Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, burada umduğunu bulamadı. Daha sonra bir başka İtalyan ekibi Sampdoria'ya kiralanan 18 yaşındaki futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"ANCAK U21'E ÇAĞIRIRSANIZ GELİRİM"

Kenan Başaran'ın Ajansspor'da yer alan haberine göre, Emirhan İlkhan, kendi yaş grubunda olan U19 Milli Takımı'ndan gelen davetleri reddediyor ve "Ancak U21'e çağırırsanız gelirim." diyor.

3 KEZ U21'DE FORMA GİYDİ

Milli takımdan gelen teklife rest çeken Emirhan İlkhan bu zamana kadar 5 kez U16, 6 kez U18 ve 3 kez de U21 Milli Takım forması giydi.